A Larino il convegno “Salute mentale, oltre lo stigma”

LARINO. La rassegna culturale “Percorsi in Biblioteca”, promosso dal Lions Club Larino con la collaborazione del Comune della Città di Larino, prosegue con un appuntamento significativo dedicato alla salute mentale. L’evento “Salute Mentale, Oltre lo Stigma” è in programma mercoledì 22 ottobre alle ore 17.30 presso la suggestiva Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino.

L’iniziativa nasce dalla mission dell’itinerario culturale “Percorsi in Biblioteca”, che ha sempre trattato argomenti socioculturali di rilevanza territoriale, e dalla forte convinzione che sia importante imparare a prendersi cura della propria mente, coltivare il benessere e creare una comunità in cui chiedere aiuto non sia percepito come un tabù, ma come un atto di consapevolezza e forza.

L’obiettivo è creare una “fluidità di intenti” che renda la comunità più resiliente e inclusiva.

Il pomeriggio sarà un momento di informazione e riflessione guidato da voci autorevoli del settore. Dopo i saluti istituzionali di Carmela Minotti, presidente Lions Club Larino, Giuseppe Puchetti sindaco della Città di Larino e Iolanda Giusti, assessore alla Cultura, si aprirà la tavola rotonda con gli interventi dei professionisti:

Dottor Alessandro Gentile (Direttore del CSM di Termoli e Primario di Psichiatria a Termoli)

(Direttore del CSM di Termoli e Primario di Psichiatria a Termoli) Dottoressa Chiara Nucci (Assistente Sociale)

(Assistente Sociale) Dottoressa Lorenza Mancinelli (Assistente Sociale)

L’incontro sarà moderato da Graziella Vizzarri, consigliera comunale, presidente dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino e socia del Lions Club Frentano.

“Salute Mentale, Oltre lo Stigma”, un pomeriggio dedicato alla crescita e all’inclusione per abbattere i tabù sul benessere psicologico.