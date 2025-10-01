A Montenero è lutto cittadino per i funerali di Ilaria

MONTENERO DI BISACCIA. Oggi pomeriggio, alle ore 15, la comunità si riunirà nella Chiesa di San Paolo Apostolo per l’ultimo saluto a Ilaria Forgione, la giovane di 25 anni, incinta di una bimba all’ottavo mese di gravidanza, tragicamente scomparsa nell’incidente stradale avvenuto nella serata del 28 settembre.

La cerimonia funebre si svolgerà nel clima di lutto cittadino, disposto dal sindaco Simona Contucci con ordinanza n. 36 del 30 settembre.

La notizia della morte improvvisa di Ilaria, in dolce attesa di una bambina, ha colpito l’intero paese come un fulmine a ciel sereno. La giovane, rappresentava una parte viva e luminosa della comunità montenerese. L’Amministrazione comunale ha voluto interpretare il sentimento diffuso di sgomento e vicinanza alla famiglia, scegliendo di proclamare il lutto cittadino come segno tangibile di partecipazione al dolore.

«È intenzione e volontà dell’Amministrazione comunale – si legge nell’ordinanza – esprimere la vicinanza alla famiglia di Ilaria anche in forma pubblica e istituzionale, in questo momento straziante, proclamando il lutto cittadino».

Il provvedimento firmato dalla sindaca stabilisce che per l’intera giornata del 1° ottobre, e in particolare in concomitanza con i funerali: le bandiere sul Palazzo comunale saranno esposte a mezz’asta; tutte le manifestazioni eventualmente in programma saranno sospese; saranno interrotte le attività ludiche e ricreative e ogni comportamento che possa contrastare con il carattere solenne e doloroso del momento.

A cittadini, associazioni e attività commerciali è stato rivolto l’invito ad aderire spontaneamente al lutto, abbassando le serrande durante la funzione e mantenendo un comportamento rispettoso. Montenero di Bisaccia, già attraversata da una profonda onda di commozione, si prepara dunque a fermarsi.