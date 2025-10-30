A quasi 102 anni si è spento il sorriso di Dalia Trivelli

TERMOLI. I suoi cento anni furono celebrati anche dall’amministrazione comunale, Dalia Trivelli stava per giungere ai 102 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 28 febbraio, compie 100 anni.

Dalia era nata a Mafalda il 28 febbraio 1924, da una famiglia numerosa, erano 8 figli, 6 maschi e 2 donne.

Con il padre, invalido della Prima Guerra Mondiale, da Mafalda si trasferirono a Termoli e da lì, ognuno per la sua strada.

La signora Dalia sposò Basso Mugnano, che morì a soli 51 anni nel 1976, improvvisamente.

Rimase vedova ma sempre dedita al prossimo, aiutò i familiari e cresce anche due nipoti, uno dei quali, Walter, vive ancora con lei.

Donna forte e di una grande fede, cordoglio anche dal comitato di quartiere San Alfonso.

I funerali avranno luogo domani, venerdì 31 ottobre, alle 15.30, nella chiesa del Crocifisso.

