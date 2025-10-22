A Termoli ci sarà anche “Piazza 25 Aprile”

TERMOLI. La proposta di intitolare “Piazza 25 Aprile 1945” a Termoli nasce dal Circolo Pd locale e viene accolta dalla Giunta comunale con delibera n. 227 del 22 ottobre 2025.

In un passaggio che unisce memoria storica e partecipazione civica, la Giunta comunale di Termoli ha deliberato all’unanimità l’intitolazione dell’area ex mercato coperto, tra via Belgio e via Inghilterra, alla ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo. La nuova denominazione “Piazza 25 Aprile 1945” è il frutto di un percorso iniziato nel 2021, quando il Circolo Pd di Termoli, in occasione della Festa della Liberazione, lanciò pubblicamente la proposta di dedicare uno spazio urbano alla data simbolo della democrazia italiana.

La mozione, formalizzata dai gruppi consiliari di minoranza PD e Vota X Te nel maggio 2021, chiedeva al sindaco e alla Giunta di colmare una lacuna toponomastica nella città, dove mancava un luogo dedicato al 25 aprile. A distanza di quattro anni, la proposta ha trovato concreta attuazione grazie anche alla raccolta firme promossa da cittadini: ben 147 sottoscrizioni protocollate il 31 luglio 2025 hanno rafforzato la richiesta, trasformandola in istanza popolare.

L’area interessata, già sede del mercato rionale, è stata individuata come idonea per la nuova intitolazione, non soggetta ad autorizzazione prefettizia in quanto riferita a una data e non a una persona fisica.

Con questa scelta, l’Amministrazione comunale di Termoli risponde a una sollecitazione che ha radici nella storia locale e nazionale, riconoscendo il valore della Resistenza e della Liberazione come patrimonio condiviso.

La nuova “Piazza 25 Aprile 1945” diventa così luogo di memoria e simbolo di impegno democratico, in linea con le istanze civiche e le proposte politiche che ne hanno sostenuto la nascita.

Emanuele Bracone