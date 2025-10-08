Accesso abitazioni in locazione, Greco: «Vigileremo affinché le parole diventino fatti concreti»

CAMPOBASSO. «Il Consiglio regionale del Molise ha approvato all’unanimità la mozione che, insieme al collega Angelo Primiani, ho presentato per il rifinanziamento del Fondo Nazionale per il Sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione. L’intero arco parlamentare regionale ha dimostrato che di fronte al dramma delle famiglie in difficoltà abitativa, le divisioni politiche scompaiono». Così il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco.

«Nel 2025 dovremmo ancora dover ribadire che l’abitazione rappresenta un diritto fondamentale e non un privilegio per pochi? Dal 2023 il Governo ha interrotto il finanziamento del fondo che sosteneva migliaia di famiglie molisane nel pagamento degli affitti, impedendo ai Comuni di pubblicare i bandi per il 2024. Le conseguenze ricadono su studenti universitari, lavoratori precari e nuclei familiari che si trovano ora senza alcuna tutela- prosegue Greco- Questa scelta miope rischia di generare un effetto domino devastante: giovani costretti ad abbandonare il percorso di studi, famiglie che si indebitano pur di mantenere un tetto sulla testa, lavoratori che destinano l’80% del proprio stipendio all’affitto. Non possiamo permettere che il diritto alla casa diventi un lusso irraggiungibile.

Il Molise necessita di almeno 2 milioni di euro annui per garantire continuità negli aiuti abitativi. Una somma che per le casse dello Stato rappresenta una cifra marginale, ma per i molisani significa la differenza tra dignità e precarietà. Lo scorso anno siamo riusciti a utilizzare risorse residue, ma questa soluzione tampone non può costituire una strategia sostenibile.

Il quadro si aggrava considerando che anche altre misure di sostegno risultano inattive: il “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” e la componente del Reddito di Cittadinanza destinata agli affitti sono stati azzerati. Assistiamo al progressivo smantellamento del sistema di protezione sociale, che lascia i cittadini più vulnerabili completamente esposti.

Con l’approvazione di questa mozione abbiamo formalmente impegnato il presidente Francesco Roberti e la Giunta regionale a sollecitare i Ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture affinché inseriscano il rifinanziamento nella Legge di Bilancio 2025, con copertura biennale per il 2024 e 2025. Il voto unanime rappresenta la voce coesa del Molise che rifiuta di essere dimenticato dalle politiche nazionali.

Vigileremo attentamente sull’iter di questa richiesta, perché le parole devono tradursi in fatti concreti e risorse effettive per le famiglie in difficoltà.

Ora spetta al Governo nazionale dimostrare se le dichiarazioni di sostegno alle famiglie italiane corrispondono a un impegno reale o se si tratta di vuota retorica. I cittadini molisani hanno già atteso troppo tempo una risposta a un’emergenza che tocca la dignità stessa delle persone. Non accetteremo altri rinvii».