“Act, sing and speak”: sempre più internazionali a scuola

TERMOLI. Martedì scorso, 14 ottobre, si è tenuto, presso l’istituto comprensivo Bernacchia -Schweitzer, il corso di aggiornamento “Act, sing and speak” indirizzato ai docenti di lingua inglese della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il workshop è stato realizzato da “Bell Beyond”, ente di formazione riconosciuto dal Mim con il quale la nostra scuola ha già collaborato in passato, organizzando Summer Camps e diversi spettacoli teatrali in lingua inglese.

Non si è trattato di un corso di aggiornamento nel senso tradizionale del termine ma piuttosto di una occasione unica per apprendere o rinfrescare tecniche didattiche ludiche e coinvolgenti da mettere in campo per stimolare e motivare i ragazzi all’apprendimento della lingua straniera. Il workshop, condotto da due giovani ed entusiasti formatori madrelingua, si è concentrato su tecniche come i cooperative games, la Tpr, gamification, drama lab ed altre adattate alle diverse fasce d’età. I docenti, infatti, durante alcune attività sono stati divisi per ordine di scuola al fine di personalizzare al massimo le proposte formative.

I docenti si sono letteralmente messi in gioco testando, nel ruolo di alunni, le varie attività proposte valutandone volta per volta l’utilità, l’impatto motivazionale sugli alunni e la replicabilità in classe. Il tutto in una atmosfera rilassata e giocosa che ha reso estremamente piacevole e coinvolgente la formazione. Diversi i partecipanti anche da fuori regione che hanno apprezzato l’evento ed espresso soddisfazione per la valenza culturale e didattica della iniziativa organizzata dal nostro istituto.