Addio a Giuliano Aquilano, artigiano sempre cordiale

TERMOLI. A soli 63 anni ci ha lasciati Giuliano Aquilano, l’artigiano che con la sua espansività ha servito Termoli con passione e dedizione.

Termoli non può dimenticare il suo sorriso, la passione e la professionalità di Giuliano, storico titolare del centro assistenza elettrodomestici di via India 72, un vero punto di riferimento per la città e per tutto il territorio limitrofo. Da decenni, il laboratorio di Giuliano era più di un semplice luogo di lavoro: era un punto d’incontro dove i clienti diventavano amici, dove la riparazione di una lavatrice o di un frigorifero si accompagnava sempre a una chiacchierata, tanto da diventare quasi un pretesto per andarlo a trovare e passare del tempo in serenità. Un consiglio, un gesto gentile. Con mani esperte e cuore grande, ha portato avanti la vera arte dell’artigianato locale, sempre attento ai bisogni delle persone e capace di trovare soluzioni anche ai problemi più difficili degli elettrodomestici di casa.

La sua serietà e la sua onestà hanno fatto sì che la reputazione del centro assistenza divenisse sinonimo di affidabilità e cortesia. Cliente dopo cliente, generazione dopo generazione, Giuliano ha trasmesso i valori del lavoro ben fatto, dell’ascolto e del rispetto, lasciando un segno nella memoria della comunità. Giuliano era anche marito premuroso e padre affettuoso, profondamente legato alla moglie Angela e ai figli Gianmarco e Alessio — una famiglia che la città ha visto crescere e che è stata colpita da dolorosi lutti.

La sua forza d’animo, anche nelle difficoltà, era esempio per chi lo ha conosciuto. Non è raro, infatti, sentire raccontare episodi che testimoniano il suo spirito generoso: dall’aiutare chi era in difficoltà all’offrire una parola di sostegno, senza mai chiedere nulla in cambio. La scomparsa di Giuliano Aquilano lascia un grande vuoto in città e in chi, per anni, si è affidato alla sua esperienza. Termoli lo ricorderà come un artigiano appassionato, capace di costruire relazioni sincere e di lasciare un’eredità fatta di valori solidi e gesti di altruismo. Un saluto commosso a una figura che resterà parte viva della storia cittadina: grazie, Giuliano, per ciò che hai dato e per l’impronta che hai lasciato nel cuore di Termoli e della sua gente. La redazione si unisce nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia Aquilano.

I funerali si terranno giovedì 9 ottobre nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo alle ore 16.