Addio a Remo Girone, l’eterno ricordo di Tano Cariddi

TERMOLI. Ci sono notizie che arrivano come un brivido gelido: non segnano soltanto la fine di una vita, ma il dissolversi di un’epoca. È morto Remo Girone, all’età di 76 anni, nella sua casa del Principato di Monaco, dove viveva da tempo con la moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny.

Con lui non se ne va solo un grande attore, ma un frammento della nostra memoria collettiva. Girone è stato l’uomo che ha dato volto, voce e anima a uno dei personaggi più temuti e indimenticabili della cultura popolare italiana: Gaetano “Tano” Cariddi, il ragioniere viscido de La Piovra.

Per molti, quella serie non era solo televisione: era un rito domestico. Ci si riuniva davanti al televisore in un silenzio carico di tensione. Ricordo lo sguardo teso di mio padre e quello tremante di mia madre, mentre sullo schermo prendeva forma un dramma che entrava nelle nostre case.

E lì, accanto al commissario Cattani, compariva lui: la quintessenza del male. Tano Cariddi, reso da Girone magnetico e ambiguo, spietato e insieme attraversato da un’ombra di fragilità. Non era il mafioso rozzo e impulsivo: era il male elegante, giacca e cravatta, parole misurate che decidevano destini senza alzare la voce. Un potere silenzioso, e per questo ancora più spaventoso.

Ma Remo Girone non fu soltanto Tano. Cresciuto all’Accademia “Silvio d’Amico” e forgiato dai palcoscenici, portava dentro di sé una doppia appartenenza: nato ad Asmara nel 1948 da una famiglia di emigrati italiani, aveva l’Africa nello sguardo e l’Italia nel cuore.

Lavorò con registi come Luca Ronconi, Orazio Costa e Peter Stein, conquistando riconoscimenti internazionali, tra cui il premio al Festival di Edimburgo nel 1996 con Zio Vanja di Čechov. Al cinema alternò produzioni italiane e straniere: da Bellocchio a Scola, da Greenaway a Zanussi. Negli ultimi anni approdò a Hollywood: nel 2019 interpretò Enzo Ferrari in Le Mans ’66 accanto a Matt Damon e Christian Bale, e più di recente apparve in The Equalizer 3 con Denzel Washington, segno di una vitalità artistica mai sopita.

La sua eredità non è fatta solo di ruoli e premi, ma di quella voce e quello sguardo capaci di trasformarsi in abisso. Con lui il pubblico italiano scoprì l’orrore sottile di un crimine elegante, quello che non urla ma sussurra.

Con Remo Girone se ne va una parte della nostra storia culturale, ma resta ciò che gli attori veri lasciano sempre: un ricordo che non muore. Ogni volta che rivedremo Tano Cariddi dietro la sua scrivania, con quella calma glaciale, ricorderemo che il male può avere il volto dell’intelligenza. E dietro quel volto c’era un uomo di straordinario talento e sensibilità, capace di rendere immortale persino l’ombra.

Eliana Ronzullo