Adesioni e ragioni della protesta: lo sciopero generale

TERMOLI. Oggi, venerdì 3 ottobre, anche il Molise partecipa allo sciopero generale nazionale indetto da CGIL, USB e dal Movimento dal Basso 0409, in risposta all’aggressione subita dalla Global Sumud Flotilla da parte dello Stato di Israele. Una missione civile e pacifica, composta da lavoratori, volontari e rappresentanti della società civile, impegnata a rompere l’assedio alla Striscia di Gaza e a consegnare aiuti umanitari, è stata attaccata in mare aperto in violazione del diritto internazionale e delle Convenzioni delle Nazioni Unite.

La manifestazione regionale partirà alle ore 9 da Piazza Pepe, davanti alla Prefettura di Campobasso, per poi muoversi verso Piazza Municipio attraversando viale Elena. Al grido di Blocchiamo tutto, Palestina libera, Lavoratori e studenti uniti nella lotta, sfileranno pacificamente sindacati, associazioni, partiti, studenti e cittadini.

La Cgil Molise, l’USB e il Movimento 0409, nato dalla mobilitazione spontanea del 4 settembre, invitano tutte le forze democratiche a partecipare per:

difendere il valore umano e politico della Flotilla; reagire all’ignavia dei governi; opporsi alla violenza impunita che annienta un popolo; affermare i diritti costituzionali e universali; chiedere la sospensione degli accordi militari ed economici con Israele.

Il Partito Democratico del Molise aderisce allo sciopero e sarà presente alla manifestazione di Campobasso. “La Global Sumud Flotilla è una missione eroica che sopperisce all’inerzia dei governi. Difendere il diritto alla navigazione e alla cooperazione internazionale è un dovere politico e morale. La nostra adesione nasce dalla convinzione che la solidarietà internazionale sia un valore imprescindibile per la società civile e per la politica”, dichiara la Segreteria regionale del PD Molise.

L’ANPI Molise, con tutte le sue strutture territoriali, partecipa attivamente alla mobilitazione. “I quarantasei italiani imbarcati sulla Flotilla sono i nostri Patrioti, i nostri Resistenti. Hanno scelto di difendere i valori fondamentali della Costituzione, opponendosi alla piccolezza delle compagini governative e ai continui attacchi ai diritti e alle libertà. Scendiamo in piazza per il popolo palestinese, perseguitato da oltre quarant’anni, e per chi lotta per la libertà e la democrazia”, afferma Loreto Tizzani, presidente ANPI Molise.

Sono previste delegazioni molisane anche alla manifestazione nazionale di Roma del 4 ottobre e alle iniziative in programma su tutto il territorio italiano. La mobilitazione continuerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare l’economia di guerra e riaffermare che la democrazia non è un atto di delega, ma un valore alimentato dalla partecipazione.

Oggi il Molise alza la testa. Sceglie da che parte stare.

Con la Flotilla, con Gaza, con chi costruisce la pace.