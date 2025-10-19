“Aggreghia-Moli”: pratiche di prevenzione col Cives

CAMPOBASSO. L’associazione molisana Cives porta la professionalità infermieristica nel progetto “Aggreghia-MOLI”.

Con entusiasmo e spirito di servizio, Cives Campobasso-Isernia ha partecipato al progetto “Aggreghia-MOLI”, un’iniziativa che ha attraversato diversi comuni molisani per promuovere salute, prevenzione e senso di comunità.

Gli infermieri volontari di Cives hanno portato la loro professionalità, competenza e passione nei territori delle due province, trasformando ogni tappa in un momento di incontro, formazione e condivisione con i cittadini.

Durante le giornate, i volontari hanno realizzato dimostrazioni pratiche di Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) e della manovra di Heimlich, coinvolgendo grandi e piccoli in esercitazioni semplici ma fondamentali per salvare una vita.

L’obiettivo è stato quello di diffondere la cultura dell’emergenza e della sicurezza, rendendo la popolazione più consapevole e pronta ad agire nei momenti critici. Attraverso un linguaggio chiaro e un approccio partecipativo, gli infermieri Cives hanno rafforzato il legame tra professionisti della salute e cittadini, contribuendo a rendere la prevenzione un bene comune e condiviso.

Il progetto Aggreghia-MOLI si conferma così un esempio virtuoso di collaborazione tra enti, associazioni e comunità locali, dove la presenza di Cives CB-IS ha rappresentato il valore aggiunto della competenza infermieristica unita alla passione del volontariato.