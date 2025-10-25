Aido e Lilt insieme per promuovere salute femminile e prevenzione integrata

LARINO. Si è svolto giovedì 23 ottobre, presso la Sala della Comunità di Larino, l’incontro tematico “Il pavimento pelvico: consapevolezza”, promosso congiuntamente da Aido Gruppo Comunale Larino e Lilt Provinciale Campobasso. L’iniziativa ha registrato una partecipazione attenta e numerosa, confermando l’efficacia della sinergia tra enti impegnati nella promozione della salute pubblica e nella sensibilizzazione civica.

L’appuntamento non si è limitato a un convegno informativo, ma ha rappresentato un vero modello di prevenzione integrata, fondato su un approccio olistico e partecipativo. La Dott.ssa Sassi, ginecologa, ha aperto l’incontro con una relazione chiara e armoniosa dal titolo “Anatomia e fisiologia del pavimento pelvico”, offrendo al pubblico un solido quadro scientifico per comprendere la funzione e l’importanza di questa struttura anatomica spesso trascurata. Il suo intervento ha guidato i presenti in un “viaggio della conoscenza”, ponendo le basi per una consapevolezza informata e responsabile.

A dare concretezza alla teoria è intervenuta Patrizia Colonnesi, istruttrice PersonalPilatesLarino, che ha condotto una lezione pratica mirata, trasformando il sapere medico in esperienza corporea. Attraverso esercizi specifici, le partecipanti hanno potuto sperimentare come il movimento consapevole possa diventare strumento quotidiano di prevenzione e benessere. La sequenza teoria-pratica ha superato l’approccio passivo, invitando a “fare” oltre che ad “ascoltare”, e promuovendo l’integrazione della cura di sé nella routine personale.

Il messaggio emerso è chiaro: la prevenzione non si esaurisce nella diagnosi precoce, ma si estende all’educazione al mantenimento del benessere. In questo contesto, la collaborazione tra Aido – da sempre impegnata nella promozione del “Sì consapevole” alla donazione di organi – e Lilt – attiva nella lotta contro i tumori – assume un valore emblematico. Unendo le rispettive missioni, le due associazioni hanno dimostrato come la salute sia un sistema interconnesso, che richiede azioni coordinate e multidisciplinari.

Le presidenti Graziella Vizzarri (Aido Larino) e Carmela Franchella (Lilt Campobasso) hanno espresso profonda gratitudine ai relatori e al pubblico, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva e del dialogo aperto sui temi della prevenzione. Hanno ribadito il valore della consapevolezza come radice di una migliore qualità della vita e come fondamento di una cittadinanza responsabile.

A conclusione dell’incontro, è stato rilanciato il messaggio di altruismo che anima la missione Aido: dire “Sì” alla donazione di organi significa trasformare il dolore in speranza, offrendo vita dove c’è bisogno. L’organizzazione ha ringraziato tutti i presenti per la collaborazione concreta, confermando l’impegno a proseguire con determinazione sulla strada della sensibilizzazione sanitaria e civica.

La prevenzione è un bene collettivo. Coltivarla significa investire nel futuro della comunità.

