LARINO. Al via la formazione regionale per le “Scuole che Promuovono Salute”.

Docenti molisani a confronto su prevenzione, benessere e inclusione. Lilt, Regione e Usr uniti per costruire una rete educativa territoriale

Si è svolta oggi, giovedì 23 ottobre, presso il Centro “Luoghi di Prevenzione” di Larino, la prima giornata di formazione regionale dedicata ai docenti delle scuole molisane aderenti alla Rete “Scuole che Promuovono Salute”.

L’iniziativa, promossa dalla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e la Lilt Campobasso, segna un passaggio operativo nell’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Due le sessioni previste: una teorica, dedicata all’approfondimento del modello educativo e delle linee guida nazionali, e una operativa, incentrata sulla progettazione interdisciplinare e sulla definizione del Profilo di Salute di ciascun istituto.

Al centro della giornata, il ruolo della scuola come presidio attivo di promozione del benessere psicofisico, in sinergia con il territorio.

“Guadagnare Salute con la Lilt” è il progetto nazionale che da anni vede impegnata la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, oggi affiancata dall’Ufficio Scolastico Regionale per favorire il coinvolgimento diretto degli insegnanti. L’obiettivo condiviso è chiaro: costruire una comunità educante capace di integrare prevenzione, salute e inclusione nelle pratiche quotidiane della scuola.

La giornata ha visto la partecipazione attiva di numerosi docenti provenienti da istituti di tutta la regione, segno di un interesse crescente verso i temi della salute e della cittadinanza consapevole. Ulteriori appuntamenti formativi sono previsti nei prossimi mesi, con l’intento di consolidare la rete e diffondere buone pratiche.

