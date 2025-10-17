Allagamenti e disagi: oltre 70 millimetri di pioggia in poche ore

TERMOLI. Oltre 70 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, quasi un record degli ultimi tempi, a Termoli.

La pioggia battente che da ieri sera non dà tregua alla città ha provocato una serie di criticità diffuse, con interventi in corso da parte delle squadre dei Lavori Pubblici.

Le precipitazioni intense hanno causato allagamenti localizzati, ostruzioni alle griglie di scolo e danni al manto stradale, in particolare nel tratto del Terzo Corso, dove si è verificato un cedimento dell’asfalto, dove vi era già un intervento in corso Acea, l’acqua piovana si è infiltrata acuendo la rottura che era già monitorata ed in fase di riparazione

Fin dalle prime ore del mattino, gli operai comunali sono stati mobilitati per liberare tombini ostruiti, rimuovere detriti e monitorare le zone più esposte.