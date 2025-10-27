All’Alfano-Perrotta via ai laboratori di continuità per le scuole medie

TERMOLI. L’Istituto Alfano-Perrotta conferma anche per l’anno scolastico 2025-2026 il proprio impegno nel percorso di Continuità con le scuole secondarie di primo grado del territorio, proponendo una nuova edizione dei laboratori didattici rivolti agli alunni delle classi terze.

L’iniziativa, ormai consolidata, mira a favorire una scelta più consapevole della scuola secondaria di secondo grado, offrendo agli studenti l’opportunità di sperimentare in prima persona ambienti e contenuti disciplinari attraverso attività laboratoriali mirate.

I laboratori si svolgeranno in presenza a partire dal 10 novembre 2025, presso le sedi dell’Istituto Alfano-Perrotta, e ogni alunno potrà scegliere liberamente in base ai propri interessi tra un breve corso di latino, un breve corso di greco, un laboratorio di fisica, un laboratorio di scienze, un laboratorio di disegno e stampa 3D e un laboratorio di informatica.

Tutti i dettagli relativi a giorni, orari e sedi di svolgimento sono indicati nel modulo di iscrizione, disponibile tramite il link riservato alla propria scuola secondaria di primo grado.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 6 novembre 2025, accedendo al sito ufficiale dell’Istituto.

Con questa proposta, l’Alfano-Perrotta rinnova la propria vocazione orientativa e formativa, offrendo agli studenti un’occasione concreta per esplorare le proprie inclinazioni e avvicinarsi con maggiore consapevolezza al mondo della scuola superiore.

EB