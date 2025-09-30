Allerta gialla in Molise per mercoledì 1° ottobre

TERMOLI. Il Molise chiude settembre e apre ottobre con un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello giallo sull’intero territorio regionale per la giornata di mercoledì 1° ottobre, segnalando temporali, piogge diffuse, venti sostenuti e mare molto mosso.

Le temperature registreranno un calo rispetto ai giorni precedenti e i fenomeni temporaleschi potrebbero provocare allagamenti localizzati, caduta di rami e disagi alla viabilità. Particolare attenzione è richiesta nelle zone collinari e lungo le principali arterie stradali, dove i venti da nord-est potrebbero creare ulteriori criticità.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non indispensabili, di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo ufficiali e di rispettare le indicazioni delle autorità locali. Sono inoltre sconsigliate escursioni in montagna e attività nautiche, a causa del mare agitato e dei venti forti.

Questo peggioramento segna la chiusura di settembre con condizioni instabili e un clima più autunnale, anticipando la stagione dei primi temporali più intensi del nuovo mese. La situazione resterà monitorata fino a tarda serata, con possibili fenomeni intermittenti su tutta la regione.