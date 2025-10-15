Altri 20 stalli per scooter davanti il liceo Scientifico

TERMOLI. Sono stati realizzati venti nuovi stalli per scooter sul marciapiede largo di fronte all’ingresso del liceo Scientifico di Termoli, in viale Trieste. Un intervento atteso e necessario che arriva dopo le polemiche e le difficoltà emerse nel primo giorno di scuola. L’area, da tempo punto critico per la sosta incontrollata dei ciclomotori, è stata finalmente regolamentata con segnaletica orizzontale e una riprogettazione dello spazio pedonale, permettendo così una convivenza più ordinata tra studenti, residenti e passanti.

La decisione dell’amministrazione comunale è maturata in seguito a quanto avvenuto lo scorso 15 settembre, quando numerosi scooter furono multati dalla Polizia locale per sosta irregolare.

L’episodio ha avuto il merito di accelerare una soluzione concreta: i nuovi stalli, che si aggiungono a quelli di piazza Donatori di Sangue, ben visibili e accessibili, anche con strisce pedonali, rappresentano un passo avanti nella gestione della mobilità scolastica. Non si tratta solo di un intervento tecnico, ma di una risposta politica e civica a un problema che coinvolge quotidianamente gli studenti.