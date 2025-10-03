Ancora in panne la condotta idrica di San Nicola

ISOLE TREMITI. A causa di una rottura improvvisa sulla condotta idrica a servizio dell’isola di San Nicola nell’abitato di Isole Tremiti, i tecnici di Acquedotto Pugliese hanno eseguito un delicato intervento riparazione del guasto. Si prevedeva il regolare ripristino del servizio entro la serata di ieri, salvo complicazioni.
E’ stato garantito il servizio sostitutivo, mediante sacchetti, a partire dalla mattinata di ieri, compatibilmente con le condizioni meteo.
I disagi sono stati avvertiti negli stabili ubicati sull’isola di San Nicola, soprattutto quelli sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.