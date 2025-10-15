Andrea Capobianco premiato dal Consiglio regionale per il bronzo europeo

CAMPOBASSO. Il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, a nome di tutta l’Assemblea, ha consegnato questa mattina, in una cerimonia svoltasi a Palazzo d’Aimmo, un’onorificenza ad Andrea Capobianco, Tecnico della Nazionale Italiana di Basket Femminile, per aver guidato con straordinaria competenza, passione e spirito sportivo la Nazionale alla conquista della medaglia di bronzo agli Europei.

Tecnico di altissimo profilo – recita ancora la motivazione – e figlio orgoglioso del Molise, Capobianco ha rappresentato al meglio il valore della nostra terra nel panorama sportivo internazionale.

“Il percorso di Coach Capobianco – ha sottolineato il presidente Pallante – partito da questa terra, è la dimostrazione che anche da una regione piccola, ma ricca di talento e determinazione come il Molise, si possa arrivare ai più alti livelli, mantenendo intatto il legame con le proprie radici. Andrea, infatti, non ha mai smesso di ricordare da dove viene, e questo per noi molisani vale quanto una vittoria sportiva”.