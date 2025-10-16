“Anziani… non soli”: a Termoli il convegno sul disagio sociale

TERMOLI. Il 16 ottobre 2025, alle ore 16:30, presso l’Hotel Meridiano – Lungomare Cristoforo Colombo, 52/A – 86039 Termoli, si terrà il convegno “Anziani… non soli” dialogo finale per stimolare riflessioni e individuare possibili soluzioni di contrasto alla solitudine, al disagio sociale e al gioco d’azzardo patologico, un appuntamento cruciale per affrontare una delle dipendenze più insidiose del nostro tempo.

L’incontro, promosso nell’ambito del progetto “Mind the Gap”, è incentrato sui rischi, gli impatti sociali e i percorsi di uscita dalla dipendenza da gioco d’azzardo.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, offrire strumenti informativi e promuovere sinergie tra istituzioni, associazioni e cittadini per fronteggiare il fenomeno in modo integrato.

A moderare l’evento sarà la dottoressa Alfia Colonna.

Interverranno:

Nicola Antonio Balice , sindaco del Comune di Termoli

, sindaco del Comune di Termoli Michele Barile , assessore alla Cultura del Comune di Termoli

, assessore alla Cultura del Comune di Termoli Stefania Passarelli , consigliera Regione Molise con delega alle Politiche Sociali

, consigliera Regione Molise con delega alle Politiche Sociali Renato Colonna , Ge.Co. Professional Progetto Mind the Gap

, Ge.Co. Professional Progetto Mind the Gap Alessandro Mancinella , Équipe GAP SerD Termoli

, Équipe GAP SerD Termoli Carmelo Caione , Commissario Capo Questura di Campobasso

, Commissario Capo Questura di Campobasso Giovanna Testa , presidente Adiconsum Molise

, presidente Adiconsum Molise Giovanni Notaro , segretario USI CISL Abruzzo Molise

, segretario USI CISL Abruzzo Molise Luigi Pietrosimone, presidente Anteas Molise

A concludere i lavori sarà Giuseppe De Biase, presidente Anteas Nazionale.

Il progetto “Mind the Gap”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si propone di contrastare la solitudine e il disagio sociale legato al gioco d’azzardo, rafforzando la rete territoriale di prevenzione e supporto.

Un’occasione importante per riflettere, confrontarsi e costruire insieme soluzioni efficaci a tutela della salute e della dignità delle persone coinvolte.