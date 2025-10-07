Approvata l’acquisizione e ristrutturazione della sede dei Centri per l’Impiego



CAMPOBASSO. Nella seduta odierna, il Consiglio Regionale del Molise ha dato il via libera all’acquisto e alla ristrutturazione della sede dei Centri per l’Impiego di Campobasso, attualmente di proprietà dell’Amministrazione Provinciale. L’intervento rientra nel “Piano regionale di potenziamento dei CPI”, approvato con deliberazione di Giunta n. 359 del 18 luglio 2024, che prevede l’utilizzo di fondi nazionali e risorse Pnrr per un totale di 2.144.622,79 euro.

L’immobile, sito in Piazza Molise, sarà trasformato in un vero e proprio “polo del lavoro” regionale, ospitando anche il Servizio Politiche per l’Occupazione e l’Agenzia Molise Lavoro, attualmente dislocati in sedi separate. L’operazione consentirà un risparmio annuo stimato in oltre 200.000 euro sul bilancio regionale.

Il provvedimento segue analoghi interventi già realizzati per le sedi di Termoli e Isernia, nell’ambito della strategia di ammodernamento della rete regionale dei CPI.

L’assessore al Lavoro Gianluca Cefaratti ha espresso piena soddisfazione:

L’acquisto dell’immobile garantirà all’Amministrazione Provinciale di Campobasso un introito di 751.650,00 euro, come da perizia tecnica approvata dal Consiglio provinciale lo scorso luglio.