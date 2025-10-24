Armatori e pescatori termolesi protagonisti di “Unomattina in famiglia”

TERMOLI. Questa mattina il porto di Termoli si è animato sotto l’occhio delle telecamere dello storico programma Rai Unomattina in famiglia, per la rubrica “Fronte dei porti”. Tra il profumo del mare e il ritmo delle reti tirate a mano, le telecamere hanno catturato immagini della vita quotidiana dei pescatori e degli armatori, raccontando storie di fatica, passione e tradizione.

La trasmissione, diretta da Michele Guardi, condotta da Paolo Notari e con la regia di Paola Montali, va in onda la domenica mattina con oltre un milione e mezzo di spettatori, e presto Termoli sarà protagonista sul piccolo schermo, portando il cuore della città e del suo porto nelle case degli italiani.

Tra chi ha raccontato il mare e le sue sfide non sono mancati nomi noti del settore locale, Fulvia Verlengia, Angelo Ardò e Domenico Guidotti.

AZ