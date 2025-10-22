Asili nido e scuola dell’infanzia comunale: il calendario definitivo

TERMOLI. Approvato il calendario scolastico 2025/2026 per Asili Nido e Scuola dell’Infanzia Comunale di Termoli

Con deliberazione n. 218 del 14 ottobre 2025, la Giunta Comunale di Termoli ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2025/2026 relativo agli asili nido comunali e alla scuola dell’infanzia comunale “Madonna delle Grazie”.

La proposta, avanzata dal dirigente del Settore V “Assistenza alla persona”, Marcello Vecchiarelli, recepisce le indicazioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 130 del 16 maggio 2025, armonizzando il calendario locale con quello regionale e tenendo conto delle esigenze educative e organizzative delle famiglie.



Scuola dell’Infanzia Comunale “Madonna delle Grazie”

Inizio attività didattiche: lunedì 15 settembre 2025

Chiusura per festività e vacanze:

8 dicembre 2025 (Immacolata Concezione)

Dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (vacanze natalizie)

16 e 17 febbraio 2026 (Carnevale)

Dal 2 al 7 aprile 2026 (vacanze pasquali)

2 maggio 2026 (ponte Festa del Lavoro)

1 giugno 2026 (ponte Festa della Repubblica)

Fine attività didattiche: martedì 30 giugno 2026



Asili Nido Comunali (via Montecarlo, via Volturno, Difesa Grande)

Inizio attività didattiche: lunedì 1 settembre 2025

Chiusura per festività e vacanze:

8 dicembre 2025 (Immacolata Concezione)

Dal 24 al 28 dicembre 2025 (prima parte vacanze natalizie)

Dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 (seconda parte vacanze natalizie)

Dal 3 al 7 aprile 2026 (vacanze pasquali)

2 maggio 2026 (ponte Festa del Lavoro)

Fine attività didattiche: venerdì 31 luglio 2026



Si mira a garantire continuità educativa e ridurre al minimo i disagi per le famiglie, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze pedagogiche delle fasce d’età coinvolte.

Il calendario rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la programmazione delle attività didattiche e per l’organizzazione familiare.

Emanuele Bracone