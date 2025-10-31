Attivata la misura “Carta Dedicata a Te” 2025: a Termoli 676 carte da 500 euro per le famiglie

TERMOLI. Attivata la misura “Carta Dedicata a Te” 2025: 676 carte da 500 euro per le famiglie individuate dall’Inps.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, Mariella Vaino, comunica che, in attuazione del Decreto Interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 12 agosto 2025, è stata avviata la nuova edizione della misura “Carta Dedicata a Te” per l’anno 2025, finanziata dal Fondo Alimentare ai sensi dell’art. 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Per il Comune di Termoli sono state assegnate 676 carte elettroniche di pagamento, ciascuna del valore di 500 euro, destinate ai nuclei familiari selezionati direttamente dall’INPS. Non è prevista la presentazione di alcuna domanda da parte dei cittadini.

Le carte potranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso gli esercizi convenzionati, entro e non oltre il 28 febbraio 2026. È fondamentale che il primo pagamento venga effettuato entro il 16 dicembre 2025: in caso contrario, il beneficio sarà revocato.

A partire dal 30 ottobre 2025, l’elenco dei beneficiari e la lista delle carte assegnate sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Termoli, nella sezione “Avvisi”: Lista beneficiari 2025 – Carta Dedicata a Te.

Si precisa che le carte già emesse negli anni precedenti resteranno valide anche per gli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nella nuova lista. In tal caso, la ricarica del contributo avverrà in modo automatico, senza necessità di sostituire la carta né di recarsi presso gli Uffici Postali.

I nuovi beneficiari riceveranno una comunicazione ufficiale da parte del Comune contenente il Codice Identificativo della Carta e le istruzioni per il ritiro presso gli Uffici abilitati al servizio.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare i Servizi Sociali ai seguenti numeri:

Dott.ssa Emma Greco: 0875.712512

Dott.ssa Manuela Menadeo: 0875.712238

URP Servizi Sociali: 0875.712308

EB