Autovelox: al via la piattaforma per il censimento nazionale

TERMOLI. È online e operativa la piattaforma telematica predisposta dal MIT, in ottemperanza al Decreto 18/8/2025, n. 305, per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale, già abilitati all’inserimento attraverso le credenziali rilasciate dal CED della Direzione Generale Motorizzazione, devono inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l’accertamento, quali ad esempio marca, modello, tipo, eventuale versione, matricola e estremi del decreto MIT di approvazione o di estensione del dispositivo o sistema. Ogni variazione o modifica rispetto ai dati inseriti deve essere immediatamente comunicata.
I dati inseriti dalle amministrazioni saranno pubblicati sul portale istituzionale del MIT, per garantirne la libera consultazione.
L’inserimento dei dati relativi a ciascun dispositivo o sistema rappresenta la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi da parte di amministrazioni ed enti.
Per maggiori informazioni sull’operatività della piattaforma è possibile consultare il Decreto direttoriale che ne stabilisce le modalità di funzionamento.