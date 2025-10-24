Autunno in stand-by: a Termoli sole, relax e qualche tuffo

TERMOLI. “Gente di mare”, cantavano Raf e Tozzi negli anni ’80, un brano che chi vive sulla costa sente subito vicino. Oggi a Termoli il sole ha illuminato la spiaggia, le onde hanno lambito dolcemente la battigia e le temperature hanno raggiunto i 24 gradi, regalando una giornata da piena estate fuori stagione.

Le spiagge si sono animate di bagnanti che hanno approfittato del clima insolito, facendo il bagno e passeggiando lungo il lungomare. Termoli ha così offerto un piccolo regalo autunnale per la gente di mare che, in questo caso, non se ne va, ma vive una città più calma, con pochi turisti, e riesce a godersi questo tempo piacevole.

Per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un sabato parzialmente soleggiato con temperature intorno ai 23°C, domenica nuvolosa con possibili piogge leggere e temperature intorno ai 21°C, mentre lunedì tornerà il sole con temperature intorno ai 19°C.