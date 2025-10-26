“Blocchiamo tutto per cambiare tutto, contro l’economia di guerra”, assemblea interregionale Usb al Sacro Cuore

TERMOLI. Oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 17, presso la sala parrocchiale del Sacro Cuore in via Argentina a Termoli, si terrà l’assemblea permanente contro il riarmo e l’economia di guerra promossa da Usb Abruzzo e Molise.

L’incontro nasce in risposta alla crescente militarizzazione delle politiche economiche nazionali e al drastico aumento delle spese belliche previsto dal piano ReArm Europe e dalla legge di stabilità 2026, che sottrarranno miliardi alla spesa sociale.

L’assemblea intende rilanciare una piattaforma di lotta che rimetta al centro il diritto al salario, alla pace e alla giustizia sociale.

Tra i punti programmatici: l’introduzione di una paga base minima di 2.000 euro mensili, il salario minimo orario di 12 euro, la reintroduzione della scala mobile, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la regolarizzazione dei lavoratori stranieri e il rafforzamento della contrattazione sindacale libera da vincoli padronali.

Contro la finanziaria di guerra e la complicità istituzionale nel genocidio in Palestina, Usb chiama alla mobilitazione permanente, con l’obiettivo di costruire uno sciopero generale che blocchi il paese per cambiare davvero tutto. L’assemblea è aperta a lavoratori, studenti, cittadini e realtà sociali che vogliono opporsi al sistema della guerra e rivendicare un modello alternativo fondato su equità, diritti e dignità.