Buone notizie: Antonia Ocone respira in autonomia

TERMOLI. Dall’Unità Operativa Complessa di Neuroriabilitazione dell’Istituto Neuromed giunge un aggiornamento sulle condizioni cliniche della signora Antonia Natalia Ocone, ricoverata presso il reparto di terapia intensiva in seguito a un evento cerebrovascolare.

Secondo quanto riportato nel bollettino medico odierno, la paziente si presenta vigile e collaborativa, pur manifestando frequenti espressioni verbali come “voglio farvi vedere la lingua”, che rientrano nel quadro di una sindrome afasica post-ictale. Il danno neurologico, localizzato all’emisfero sinistro, ha determinato un deficit motorio all’emilato destro, condizione che viene attualmente trattata con un percorso riabilitativo mirato.

Antonia respira autonomamente tramite cannula tracheale, con parametri cardiovascolari nella norma e assenza di febbre. Il decorso clinico, pur nella complessità del quadro neurologico, mostra elementi di stabilità che consentono l’avvio di interventi riabilitativi specifici.

Il bollettino è stato firmato dal dottor Carmine D’Avanzo.