Campomarino Futura: al via i lavori per il ripristino del Bosco Fantine

CAMPOMARINO. Sono ufficialmente iniziati i lavori di ripristino e valorizzazione della riserva naturale Bosco Fantine, patrimonio pubblico di grande rilevanza ambientale per il territorio. L’intervento, dal valore complessivo di 723.989,28 euro, rappresenta il coronamento di un percorso avviato il 16 aprile 2019, quando Antonio Saburro e Piero Donato Silvestri sottoscrissero un accordo programmatico che includeva la tutela e la riqualificazione dell’area.

«A distanza di quasi sette anni – dichiara Saburro – posso ritenermi soddisfatto per aver consegnato a Campomarino un importante finanziamento, frutto di idee chiare e di un lavoro svolto senza dispendio di risorse economiche, ma con grande impegno umano. Abbiamo coinvolto associazioni ambientali e imprese locali, che ringrazio, così come ringrazio Piero Donato Silvestri per aver mantenuto l’impegno assunto».

Pur esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto, Saburro non nasconde una preoccupazione per il futuro della riserva, alla luce di quanto accaduto nell’ultimo anno e mezzo. L’auspicio è che venga presto indetto un bando pubblico per la gestione futura del Bosco, con criteri che privilegino competenze naturalistiche e ambientali, e che garantiscano la conservazione e valorizzazione dell’ecosistema.

Il gruppo consiliare Campomarino Futura rinnova il proprio impegno per la tutela del territorio e invita la cittadinanza a seguire con attenzione l’evoluzione di questo importante progetto.

EB