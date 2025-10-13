Carluccio: «Auguriamo ai palestinesi la “Liberazione”»

TERMOLI. Proseguono gli attestati a margine della manifestazione di sabato scorso, a Termoli. “Vogliamo testimoniare, con la convinta partecipazione di Anpi Termoli alla manifestazione svoltasi sabato pomeriggio nelle strade della nostra città, la solidarietà con la lotta del Popolo Palestinese fino alla sua liberazione dal giogo di Israele.

L’antisionismo che noi oggi professiamo non deve essere neanche lontanamente accostato all’antisemitismo di matrice nazista perché i veri antisemiti oggi sono gli israeliani, nelle parole e nei fatti. L’augurio per i palestinesi è che possano festeggiare al più presto una liberazione come la festeggiammo noi il 25 aprile del 1945», le parole di Roberto Carluccio, presidente della sezione Anpi di Termoli.