Carta “dedicata a te”: disponibili le liste dei beneficiari

MOLISE. A partire dal 30 ottobre 2025, i Comuni italiani potranno accedere, tramite l’applicativo web dell’INPS, alle liste consolidate dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te”, complete del codice identificativo delle carte prepagate assegnate. Questa operazione segna l’avvio concreto della fase operativa della misura: i Comuni, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 30 luglio 2025, dovranno comunicare ai beneficiari l’assegnazione della carta.

Destinatari della misura

La Carta “Dedicata a Te” è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia che, alla data del decreto, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro ;

; Tutti i componenti iscritti nell’anagrafe della popolazione residente.

Sono esclusi i nuclei familiari in cui almeno un componente benefici già di altri strumenti di sostegno, come il Reddito di Cittadinanza, l’Assegno di Inclusione o indennità di disoccupazione. La graduatoria di assegnazione privilegia le famiglie numerose e con figli minorenni, oltre a quelle con ISEE più basso.

Importo e modalità di utilizzo

Il contributo è pari a 500 euro per nucleo familiare e viene accreditato su una carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile. La carta può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, mentre bevande alcoliche, carburante e trasporti pubblici sono esclusi.

Scadenze principali:

Primo utilizzo della carta entro il 16 dicembre 2025 ;

; Saldo da utilizzare entro il 28 febbraio 2026.

Ruolo dei Comuni

I Comuni ricevono dall’INPS le liste dei potenziali beneficiari e devono verificare residenza, compatibilità e eventuali incongruenze nei dati. Dal 30 ottobre 2025, sarà possibile consultare le liste consolidate complete dei codici delle carte, e successivamente comunicare ai beneficiari le modalità di ritiro presso gli uffici postali abilitati.

Novità rispetto agli anni precedenti

Per l’edizione 2025, la Carta conferma l’importo a 500 euro, ma introduce alcune modifiche:

Selezione più mirata dei beneficiari, privilegiando famiglie numerose e con figli minorenni;

Limitazione dell’uso della carta esclusivamente ai beni alimentari;

Procedura automatica di assegnazione senza domanda da parte dei cittadini.

Perché la Carta è importante

In un contesto economico segnato da crescenti costi per beni di prima necessità, la Carta “Dedicata a Te” rappresenta un aiuto concreto alle famiglie più vulnerabili. Per i Comuni, una gestione rapida ed efficace della fase di comunicazione è essenziale per garantire che il beneficio raggiunga i cittadini nei tempi previsti.

Sintesi operativa

30 ottobre 2025 : accesso dei Comuni alle liste consolidate;

: accesso dei Comuni alle liste consolidate; Verifica dei dati e conferma da parte dei Comuni;

Comunicazione ai beneficiari e ritiro della carta;

Utilizzo della carta entro le scadenze indicate.

La Carta “Dedicata a Te” 2025 conferma così il suo ruolo di sostegno concreto alle famiglie italiane, combinando facilità di accesso e strumenti pratici per l’acquisto di beni essenziali, rafforzando la rete di protezione sociale sul territorio.