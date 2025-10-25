«Chiediamo trasparenza sull’indennità del sindaco Antonacci»

GUGLIONESI. La trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche è un dovere imprescindibile per chi amministra. Con questo principio guida, il Gruppo consiliare “Progetto Comune per Guglionesi” ha deciso di intervenire nuovamente, chiedendo chiarimenti e documentazione sulla determinazione dell’indennità attribuita al sindaco Antonacci. L’obiettivo è verificare la regolarità del provvedimento e garantire il pieno rispetto della legge, a tutela dei cittadini e delle casse comunali.

«La richiesta nasce dalla pubblicazione della Determinazione del Responsabile del Settore Primo – Affari Generali n. 353 del 17 ottobre 2025, con cui è stata riconosciuta l’indennità di funzione al sindaco Antonacci, nonostante ricopra contemporaneamente la carica di presidente della FinMolise S.p.A., società a totale capitale pubblico, percependo gli emolumenti connessi alla carica- dichiarano- Il gruppo consiliare segnala come tale situazione possa configurare una possibile violazione del divieto di cumulo previsto dalla normativa vigente, con conseguenze dirette sulle casse comunali e un potenziale danno erariale.

Non si tratta di una battaglia politica, ma di un atto di responsabilità: è fondamentale che l’Amministrazione comunale agisca prontamente in autotutela, annullando eventuali somme già liquidate e sospendendo ogni pagamento in attesa di chiarimenti.

Attraverso l’accesso agli atti, il gruppo intende acquisire tutte le informazioni relative a liquidazioni, dichiarazioni di incompatibilità e eventuali atti di opzione o rinuncia, al fine di verificare la legittimità del provvedimento.

L’interrogazione presentata mira a impegnare Sindaco e Dirigente a chiarire la vicenda, ad avviare la procedura di annullamento d’ufficio se necessario e a garantire la massima trasparenza verso i cittadini.

Il gruppo consiliare e l’associazione “Progetto Comune per Guglionesi” attendono ora una risposta chiara e tempestiva, auspicando la conferma della sospensione del pagamento e l’avvio immediato del procedimento di autotutela per tutelare le finanze pubbliche».