TERMOLI. Ciclovia più sicura e visibile: completata l’illuminazione lungo l’ex statale 16 tra Fucilieri e Rivazzurra

È stata completata l’installazione dei nuovi pali di pubblica illuminazione lungo il tratto della ex statale 16 interessato dal progetto ciclovia, dallo svincolo per contrada Fucilieri fino al residence Rivazzurra, in direzione Termoli.

L’intervento, che include anche la realizzazione di una mini rotonda in corrispondenza dello svincolo, restituisce al territorio un colpo d’occhio significativo: chilometri di strada e pista ciclabile ora pienamente illuminati, con un impatto visivo e funzionale che segna un passo avanti nella riqualificazione dell’asse viario.

L’illuminazione, pensata per servire sia la carreggiata stradale che il percorso ciclabile, rappresenta un contributo concreto alla sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione della mobilità sostenibile e della connessione tra aree residenziali e centro urbano, con particolare attenzione alla fruibilità dei percorsi e alla riduzione dei rischi.

Un tassello importante che si aggiunge alla trasformazione in corso lungo l’ex statale.

Emanuele Bracone