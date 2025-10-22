Cinghiali nella villa comunale, intervento a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Cinghiali nella Villa Comunale: intervento immediato e coordinato per la sicurezza urbana

Due giovani esemplari di cinghiale sono stati avvistati in pieno giorno nella Villa Comunale e nei pressi del Municipio di Montenero di Bisaccia, suscitando comprensibile allarme tra i cittadini.

L’episodio, segnalato la scorsa settimana, ha richiesto un intervento urgente e mirato, attivato in raccordo tra l’Amministrazione comunale e la Regione Molise. Grazie alla pronta collaborazione istituzionale e al supporto tecnico-scientifico dell’Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, è stato possibile affrontare la situazione con efficacia, riportando serenità nell’area urbana e nelle zone limitrofe interessate dagli avvistamenti. Fondamentale il contributo della squadra dei cacciatori residenti, coinvolti con senso di responsabilità e competenza.

La sindaca Simona Contucci ha espresso sentiti ringraziamenti alla cittadinanza per la collaborazione dimostrata, al presidente della Regione Francesco Roberti, all’assessore Salvatore Micone e a tutti i soggetti coinvolti per la tempestività e la sensibilità dell’intervento.

Sono attualmente in fase di valutazione ulteriori misure preventive e dissuasive, ecologicamente compatibili, per limitare l’ingresso di fauna selvatica nelle zone abitate, pur nella consapevolezza dell’imprevedibilità che caratterizza questi episodi.

EB