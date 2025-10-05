Circolo dem Guglionesi a Roma: «Contro ingiustizie e sofferenze»

GUGLIONESI. Il circolo Pd di Guglionesi ha partecipato alla manifestazione nazionale per la Palestina, di ieri a Roma.

«Un fiume umano ha attraversato la capitale, chiedendo con forza dignità, pace e rispetto dei diritti umani per il popolo palestinese. Questa mobilitazione non è stata solo un evento: è il riflesso di una coscienza collettiva che rifiuta l’ingiustizia e la sofferenza. Noi del circolo Pd di Guglionesi ci siamo uniti al coro di voci che chiede al governo italiano, guidato dalla presidente Meloni, di compiere un atto di coraggio e responsabilità: riconoscere lo Stato di Palestina.

Non si tratta di un gesto simbolico, ma di un passo concreto verso la pace, il rispetto del diritto internazionale e la costruzione di un futuro in cui ogni popolo possa vivere libero e sicuro nella propria terra.

La pace non può fiorire senza giustizia. Milioni di persone in tutto il mondo chiedono che sia fatta giustizia per il popolo palestinese. È il momento di agire».