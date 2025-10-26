Coi fedeli di San Pietro e padre Enzo Ronzitti: il pellegrinaggio giubilare nel borgo

TERMOLI. Quelle iniziative che scopri in forma itinerante, sul territorio, senza annunci e clamore, ma che sono realmente significative. Riappropriarsi del senso della comunità e della città, con lo sfondo di fede, di chi crede.

Un sabato pomeriggio speciale, quello che i parrocchiani di San Pietro, assieme al parroco, padre Enzo Ronzitti, hanno vissuto nel borgo antico, ieri.

Radunatisi all’altezza della Torretta Belvedere, hanno riscoperto il paese vecchio attraverso il “Giubileo… pellegrini di speranza”, a conclusione del percorso della catechesi, compiuto dalle famiglie e dai bambini.

«Dio onnipotente e misericordioso, Tu provvedi a chi ti ama e sempre e dovunque sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero, assisti i tuoi figli nel Pellegrinaggio Giubilare che stanno per compiere, e guida i loro passi nella tua volontà, perché protetti dalla tua ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce nella notte possano giungere alla meta sperata e desiderata».

Pellegrinaggio compiuto nella riflessione e nella preghiera, con padre Enzo sempre capace di aggregare i fedeli di San Pietro, realtà tra le più importanti dell’intero basso Molise. Un viatico importante per chi è prossimo a ricevere il secondo sacramento, qual è quello della Comunione, tra i momenti più significativi della fase di crescita personale.

Emanuele Bracone