Coi nuovi furti d’auto torna l’allarme sicurezza in città

TERMOLI. I nuovi furti d’auto riaccendono l’allarme sicurezza in città.

Episodi che spesso avvengono in silenzio e con modalità fulminee, in un contesto di crescente inquietudine che tiene in allerta molti cittadini.

Nessun rumore sospetto, nessuna traccia evidente: segno, secondo quanto si ipotizza, di una banda ben organizzata e specializzata, forse la stessa che nelle ultime settimane ha preso di mira diversi modelli di auto nella zona sud della città.

Monitorando le telecamere dopo furti avvenuti in centro, tanto per farvi capire la capacità di questi ladri, codici alla mano, sono bastati 16 secondi per soffiare una vettura parcheggiata in piazza Sant’Antonio non molto tempo fa.

Tornando agli episodi del quartiere Sant’Alfonso, diversi residenti hanno segnalato movimenti anomali e presenze ricorrenti negli ultimi giorni. Tre ragazzi – descritti come molto giovani – sarebbero stati visti più volte stazionare sempre negli stessi punti, nei pressi di alcune abitazioni.

Venerdì sera, intorno alle 22:30, un cittadino ha riferito di averli notati di nuovo: uno indossava una maglietta blu a maniche corte e una tuta grigia, mentre gli altri due erano appostati poco più in là, all’incrocio. «Non li avevo mai visti prima – racconta il residente –. Stavano lì, fermi, a guardarsi intorno. Mi è sembrato strano».

Gruppi organizzati che operano con estrema rapidità, sottraendo veicoli richiesti sul mercato nero dei ricambi o destinati al riciclaggio fuori regione. Auto smontate in poche ore o “clonate” grazie a centraline elettroniche sofisticate, spesso provenienti dall’estero.

La percezione di insicurezza cresce, soprattutto ora che le giornate si accorciano. Con l’arrivo dell’inverno e l’oscurità anticipata, i residenti temono una nuova ondata di colpi notturni.

Le forze dell’ordine invitano chiunque noti movimenti insoliti, auto sconosciute o persone che si aggirano con atteggiamento sospetto a segnalarlo tempestivamente. La collaborazione della cittadinanza – ricordano – è uno strumento decisivo per prevenire e contrastare i furti, permettendo un intervento più rapido e mirato.