Collegamenti Termoli-Tremiti: aggiornati orari e accosti fino a dicembre

TERMOLI. La Capitaneria di porto di Termoli ha reso noto che, per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2025, gli arrivi e le partenze delle unità navali destinate al trasporto passeggeri e merci tra Termoli e le Isole Tremiti saranno regolamentati secondo specifiche tabelle orarie. La misura interessa gli approdi dell’Isola di San Domino e dell’Isola di San Nicola.

Il provvedimento, firmato dal Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Giuseppe Panico, stabilisce che:

Gli accosti occasionali , diversi da quelli previsti dalle tabelle, devono essere autorizzati preventivamente dall’Autorità Marittima.

, diversi da quelli previsti dalle tabelle, devono essere dall’Autorità Marittima. Eventuali ritardi o modifiche straordinarie nelle partenze devono essere comunicati tempestivamente, anche tramite VHF se urgente.

nelle partenze devono essere comunicati tempestivamente, anche tramite VHF se urgente. Le banchine sono destinate prioritariamente alle unità di linea; ogni accosto straordinario deve ricevere autorizzazione preventiva e le unità devono liberare la banchina al termine del periodo previsto.

Con la nuova ordinanza, n. 51/2025, vengono aggiornati gli orari e abrogate le disposizioni precedenti relative agli accosti. I trasgressori saranno perseguiti secondo le normative del Codice della Navigazione e del Codice della Nautica da Diporto, con responsabilità civile e penale per eventuali danni.

Il provvedimento, finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei passeggeri e delle merci, e la salvaguardia dell’ambiente marino, sarà pubblicato sul sito ufficiale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) e diffuso tramite i media locali.