venerdì 3 Ottobre 2025
Collegamenti Termoli-Tremiti: aggiornati orari e accosti fino a dicembre

TERMOLI. La Capitaneria di porto di Termoli ha reso noto che, per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2025, gli arrivi e le partenze delle unità navali destinate al trasporto passeggeri e merci tra Termoli e le Isole Tremiti saranno regolamentati secondo specifiche tabelle orarie. La misura interessa gli approdi dell’Isola di San Domino e dell’Isola di San Nicola.

Ordinanza n° 054-2025 – Orari Nave di Linea HSC Santa Lucia dal 01 Ottobre – al 31 Dicembre 2025Download

Il provvedimento, firmato dal Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Giuseppe Panico, stabilisce che:

  • Gli accosti occasionali, diversi da quelli previsti dalle tabelle, devono essere autorizzati preventivamente dall’Autorità Marittima.
  • Eventuali ritardi o modifiche straordinarie nelle partenze devono essere comunicati tempestivamente, anche tramite VHF se urgente.
  • Le banchine sono destinate prioritariamente alle unità di linea; ogni accosto straordinario deve ricevere autorizzazione preventiva e le unità devono liberare la banchina al termine del periodo previsto.

Con la nuova ordinanza, n. 51/2025, vengono aggiornati gli orari e abrogate le disposizioni precedenti relative agli accosti. I trasgressori saranno perseguiti secondo le normative del Codice della Navigazione e del Codice della Nautica da Diporto, con responsabilità civile e penale per eventuali danni.

Il provvedimento, finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei passeggeri e delle merci, e la salvaguardia dell’ambiente marino, sarà pubblicato sul sito ufficiale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) e diffuso tramite i media locali.