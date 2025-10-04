“Coltiviamo la Pace”: Termoli protagonista della Camminata tra gli Olivi 2025

TERMOLI. Domenica 26 ottobre, il Parco degli Olivi di via Volturno si trasformerà in un luogo di incontro, memoria e speranza. In occasione della nona edizione della “Camminata tra gli Olivi”, promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, oltre 150 città italiane si uniranno in un gesto simbolico collettivo: la piantumazione di un albero di olivo come messaggio di pace e dialogo tra i popoli.

Tra gli altri, a rappresentare il Molise sarà Nicola Malorni, segretario regionale dell’associazione, che contribuirà all’iniziativa attraverso la cooperativa sociale Kairós di Termoli, coinvolgendo giovani e famiglie in un momento di riflessione e partecipazione attiva. L’evento si inserisce nel quadro delle mobilitazioni nazionali con lo slogan “Coltiviamo la Pace”, un grido condiviso contro tutte le guerre e per un futuro di riconciliazione.

Un ponte verde tra Italia e Giappone

La manifestazione culminerà l’11 novembre con una cerimonia internazionale presso il Parco della Pace di Hiroshima, in occasione dell’80° anniversario del bombardamento atomico. L’olio extravergine d’oliva sarà il “filo verde” che unirà idealmente le comunità italiane al Giappone, simbolo di resilienza e costruzione di una pace duratura.

Un viaggio tra natura, cultura e spiritualità

L’edizione 2025 della Camminata è organizzata in collaborazione con Unpli Nazionale – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, e prevede un ricco programma: trekking, escursioni in bicicletta e a cavallo, visite ai frantoi, degustazioni di olio EVO e prodotti tipici, laboratori didattici per bambini e attività per famiglie. Un’occasione per riscoprire la civiltà olivicola e il suo patrimonio storico, paesaggistico e ambientale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Mase – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Enit e della Fif, e si inserisce nel calendario del Giubileo Universale 2025, che vede milioni di fedeli convergere a Roma sotto il segno della misericordia e della speranza.

Le Città dell’Olio: comunità vive per la pace

In un momento storico segnato da conflitti e tensioni globali, le Città dell’Olio si propongono come custodi di valori universali: pace, sostenibilità, identità. Con la piantumazione dell’ulivo, ogni comunità lancia un messaggio concreto di unità e fiducia, trasformando un gesto agricolo in un atto civile e spirituale.