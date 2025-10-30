Commissario sanità, Notarangelo: “Perché Roberti è fuorigioco?”

CAMPOBASSO. “Appena proclamato Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto è stato nuovamente nominato dal Consiglio dei Ministri commissario alla Sanità della Regione. A questo punto, credo che ai cittadini molisani sorga spontanea una domanda: perché Occhiuto sì e Roberti no?”. Lo afferma in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana, Vincenzo Notarangelo.

“Stiamo parlando di due territori segnati da una lunga emergenza sanitaria, entrambi governati dal centrodestra, con presidenti provenienti dallo stesso partito e quindi teoricamente vicini all’attuale esecutivo nazionale. Eppure, mentre a Catanzaro il governatore è in prima linea e sostenuto da Roma, a Campobasso il presidente Roberti sembra praticamente fuori gioco”.

“È il governo – incalza Notarangelo – che non si fida di Roberti, oppure è l’ex sindaco di Termoli che preferisce non assumersi responsabilità dirette in materia e mantenersi distante dalla sanità? O sarà invece il peso dei privati e dei conflitti di interesse interni al centrodestra locale? Sono domande legittime che meritano risposte chiare, non a me, ma ai tanti corregionali che spesso incontrano difficoltà nell’accesso alle cure e hanno diritto a un sistema sanitario pubblico forte, affidabile ed efficace”.