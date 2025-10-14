Comunità di Montenero ancora in lutto con la morte di Lucio D’Ascenzo

MONTENERO DI BISACCIA. Si è spento oggi, intorno alle 13, Lucio D’Ascenzo, 50 anni, mentre praticava una delle sue passioni più grandi: la pesca subacquea. Indossava la sua tuta da sub ed era in mare, in un tratto che conosceva bene, meta abituale delle sue immersioni. Dalla riva, la moglie ha notato un’insolita immobilità e ha lanciato l’allarme.

La Guardia Costiera di Termoli è intervenuta con due mezzi navali e personale di terra: nove uomini impegnati nel tentativo di soccorso. Purtroppo, le manovre di rianimazione e l’arrivo del 118 si sono rivelati inutili. Lucio era già privo di vita, probabilmente colpito da un malore improvviso.

Autista di un mezzo pubblico comunale, D’Ascenzo era anche presidente della Podistica Montenero, associazione sportiva che riunisce gli appassionati della corsa a piedi. Mezzemaratoneta instancabile, amava condividere sui social le sue imprese sportive e le catture subacquee, soprattutto quando si trattava di polpi di taglia eccezionale

La sua scomparsa si aggiunge a una serie di lutti che hanno colpito Montenero nelle ultime settimane, tra cui quello di Ilaria Forgione, 25 anni, deceduta in un incidente stradale mentre era incinta all’ottavo mese.

Lucio D’Ascenzo lascia la moglie e due figlie. Ieri il suo ultimo allenamento, oggi l’ultima immersione. Montenero lo saluta con dolore e riconoscenza.