Contro bullismo e cyberbullismo: il “Patentino Digitale” nelle scuole del territorio

TERMOLI. Una Rete di scuole composta dall’Istituto Comprensivo Bernacchia-Schweitzer, l’Istituto Comprensivo Achille Pace – Giovanni Paolo II, l’Istituto Dewey di San Martino in Pensilis e l’Omnicomprensivo Capriglione di Santa Croce di Magliano, sta svolgendo attività sulla formazione digitale e sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo. In questi giorni, nelle scuole della Rete, ci sono eventi e incontri formativi/informativi. Questi eventi sono tutti collegati al progetto “Patentino Digitale”.

Ogni scuola sta lavorando con modalità differenti, ma con un unico obiettivo: sensibilizzare famiglie e studenti all’uso consapevole e responsabile della Rete Web. Il 30 settembre, all’Istituto Achille Pace – Giovanni Paolo II, si sono incontrati in mattinata gli studenti della scuola secondaria di primo grado e il relatore dott. Andrea Bilotto, Psicologo-Psicoterapeuta Sistemico e Presidente dell’Associazione Nazionale Cyberbullismo e Sexting. Bilotto ha invitato i ragazzi a riflettere sui rischi legati ad un uso precoce e poco consapevole di smartphone, social media e videogiochi, ribadendo l’importanza delle parole e dei gesti, nella costruzione di relazioni sane e rispettose.

Un intervento molto apprezzato è stato quello della docente Giusy Battista, curatrice dell’evento, che ha sottolineato la valenza educativa del progetto per l’intera comunità scolastica. Uno dei momenti più emozionanti è stato la presentazione del video che ha realizzato l’alunno Andrea D’Amico vincitore del concorso promosso da Angsa Molise.

Il video ha colpito tutti e ha ricevuto anche un personale saluto di ringraziamento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel pomeriggio l’incontro ha coinvolto genitori e docenti, in un dialogo aperto e costruttivo con il relatore finalizzato a fornire strumenti pratici di prevenzione e intervento. Un ringraziamento speciale è rivolto ai docenti e alle famiglie che hanno partecipato numerosi alla manifestazione e alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Marina Crema per la sua presenza discreta e attenta segno tangibile del sostegno del nostro Istituto a tematiche così importanti e attuali. Il progetto continuerà anche nei prossimi giorni, in altri istituti della rete, confermando l’impegno congiunto delle scuole del Territorio a formare cittadini digitali responsabili e rispettosi.