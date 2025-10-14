«Contro l’incenerimento dei rifiuti», Casa dei Diritti aderisce alla Giornata Mondiale

TERMOLI. Il 14 ottobre si celebra la Giornata Mondiale contro l’incenerimento dei rifiuti, promossa da reti internazionali come GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives). Un appuntamento simbolico e al tempo stesso concreto, che invita cittadini, istituzioni e governi a riflettere sul destino dei nostri scarti e sull’impatto ambientale delle scelte quotidiane.

Bruciare i rifiuti non li fa sparire: li trasforma in ceneri, fumi e sostanze che, se non gestite con tecnologie avanzate e controlli rigorosi, possono contaminare aria, acqua e suolo. Sebbene l’incenerimento riduca il volume dei rifiuti e produca energia, resta una pratica controversa, che non affronta il problema alla radice.

Termovalorizzazione e innovazione: il caso Brescia

Tra gli esempi virtuosi, l’impianto di Brescia rappresenta un modello di termovalorizzazione avanzata. Grazie a sistemi di filtraggio e monitoraggio continuo delle emissioni, riesce a recuperare energia in modo più pulito, fornendo elettricità e teleriscaldamento a migliaia di abitazioni. Un esempio di come la tecnologia, se inserita in una visione di economia circolare, possa convivere con la tutela ambientale.

Termoli: una città in cammino verso la sostenibilità

Anche Termoli sta costruendo il proprio percorso ecologico attraverso azioni concrete e partecipate:

Potenziamento della raccolta differenziata porta a porta, accompagnata da campagne di sensibilizzazione.

Ampliamento dell’ecocentro comunale per il conferimento di rifiuti elettronici, ingombranti, speciali e scarti del verde.

Organizzazione di “giornate ecologiche” con scuole e associazioni, momenti di cura condivisa del territorio.

Partecipazione a progetti europei come SuMo (mobilità sostenibile nelle aree portuali) ed EFFECTS (riqualificazione energetica degli edifici scolastici).

Investimenti della centrale Sorgenia in tecnologie di accumulo e innovazione ambientale, con l’obiettivo di diventare una “energy multifactory”.

Iniziative Plastic Free, casette dell’acqua, riduzione dei rifiuti monouso.

Grazie a queste azioni, Termoli ha ottenuto la Bandiera Blu, riconoscimento che premia la qualità delle acque e l’impegno verso una gestione turistica e ambientale sostenibile.

La Casa dei Diritti: ambiente, salute e dignità

La Casa dei Diritti di Termoli sottolinea che difendere l’ambiente significa difendere la salute e la dignità delle persone, soprattutto delle comunità più fragili, spesso le più esposte agli effetti dell’inquinamento. Per questo è fondamentale continuare a informare, educare e coinvolgere la cittadinanza, a partire dalle scuole e dai giovani.

Ogni gesto quotidiano – dal riciclo alla riduzione degli sprechi – è un passo verso un futuro più pulito, giusto e sostenibile. Il 14 ottobre non deve essere solo una giornata “contro” qualcosa, ma un’occasione “per” costruire una nuova cultura del rispetto, per un’economia che rigenera e per un mondo in cui l’innovazione serva a custodire, non a bruciare, il nostro futuro.

