Cyberbullismo e minori: riconoscimento al presidente del Corecom Molise

CAMPOBASSO. Il presidente del Corecom Molise, Vincenzo Cimino, unitamente ai colleghi di Lombardia e Valle d’Aosta, è stato insignito di un premio per l’attività svolta a favore dei minori, con particolare attenzione al cyberbullismo.

Il riconoscimento è stato attribuito dal Corecom Calabria, guidato da Fulvio Scarpino, nella giornata del 18 ottobre, durante la presentazione dell’Osservatorio Minori presso la sede del Consiglio regionale di Reggio Calabria, alla presenza di autorità civili, politiche e religiose.

Si tratta di un momento importante per il Comitato molisano, impegnato dentro e fuori il territorio regionale su queste tematiche e a sostegno delle iniziative degli altri Corecom.

«Insieme all’USR, associazioni, Ordini professionali e dirigenti scolastici — commenta Vincenzo Cimino — stiamo lavorando su temi come odio in rete, bullismo, cyberbullismo, gioco d’azzardo, fake news e altre trappole della rete, con l’obiettivo di arginare gli adescamenti e le insidie online.

È un lavoro di squadra in una regione non esente da tali problematiche, che possono generare disagi anche per gli adulti e sfociare in reati, abusi, violenze e altre situazioni gravi. I numeri ci confermano che il fenomeno è in aumento, e di conseguenza dobbiamo fare di più per far emergere queste situazioni, sia nella scuola che nei gruppi aggregativi».