Dal Regno Unito al Molise per un’esperienza speciale tra “Italian Cookery & Cultural Retreat” 

TERMOLI. La seconda edizione de LA DOLCE VITA” Italian Cookery & Cultural Retreat” si è appena conclusa, dal Regno Unito al Molise per un’esperienza unica tra “Cucina & Cultura”.

Una 5 giorni organizzata dalla “termolese doc” Adele Ursitti, che dal 2002 vive a Londra ed oggi è proprietaria di MammaLina, “Eventi & Scuola di Cucina”. Uno spazio creativo nell’Est di Londra dedicato ad eventi, con una meravigliosa atmosfera casalinga, dove insegnare e condividere la passione e la conoscenza della cucina casalinga italiana e dell’arte dell’ospitalità.

La novità di questa edizione 2025 è stata la collaborazione con Carmela Sereno Hayes di “Carmela’s Kitchen” una talentuosa insegnante di cucina italiana specializzata nell’arte di preparare la pasta fresca, nota come “pastaia”. Con sede nel Northamptonshire, Carmela Sereno si è ritagliata un mondo culinario vibrante che fonde tradizione, arte e spirito comunitario.

Adele e Carmela, entrambe originarie del Molise, condividono la passione per l’autentico cibo italiano fatto in casa, ispirato alla tradizione della “cucina povera”, uno stile di cucina semplice e delizioso che sfrutta al meglio i prodotti di stagione. Insieme, hanno organizzato eventi e corsi di cucina a Londra e in varie sedi nel Regno Unito e all’estero, condividendo la loro tradizione culinaria e creando un senso di comunità tra gli amanti del cibo.

Anche quest’anno è stata Termoli la sede scelta con rinnovato orgoglio dalla nostra concittadina Adele Ursitti per offrire questa esperienza di ritiro culturale & cucina “dal vivo” ad un gruppo di 15 clienti internazionali (provenienti da Londra e altre parti d’Europa).

L’incontro a Termoli con Solly Tomasone del ristorante Oyster Fish ha permesso, con un menù appositamente studiato dalla chef per l’occasione, di far rivivere alle ospiti inglesi le tradizioni culinarie molisane mettendole alla prova con delle Cooking lessons frontemare, nella magica location ai piedi del Castello Svevo.

Non poteva mancare la Diomedea, protagonista assoluta del ristorante Oyster Fish, l’autentica ostrica di mare allevata nel mare di Puglia con una lezione dedicata all’apertura delle ostriche tenuta da Alessandro Tamburrano proprietario insieme a sua moglie Solly dell’allevamento di ostriche pugliese.

Le cooking lessons di Solly e i relativi piatti, cucinati live, sono stati abbinati ai vini dell’azienda vitivinicola Angelo d’Uva di Larino, sapientemente scelti e raccontati dall’omonimo proprietario della cantina molisana.