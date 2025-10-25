«Dall’altra parte»: si accende il dialogo sulla malattia oncologica

CASACALENDA. Questa sera, sabato 25 ottobre alle ore 18.30, la Sala comunale «Il filo di Achille Pace» ospiterà un momento di profonda condivisione e riflessione: l’incontro pubblico dal titolo «Dall’altra parte», promosso dall’Associazione «Per non dimenticare» – gli amici di Tiziana – con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa, rivolta a pazienti oncologici, familiari e operatori sanitari, nasce dal desiderio di dare voce a chi vive la malattia ogni giorno, non solo dal punto di vista clinico, ma umano, emotivo, relazionale.

Un’occasione per fermarsi, ascoltare, comprendere e costruire insieme risposte concrete ai bisogni che emergono lungo il percorso oncologico.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Sabrina Lallitto, il confronto sarà guidato da Sara Kullafi, con gli interventi qualificati di Mariana Flocco, direttore dell’Hospice di Larino, della psicoterapeuta Paola Di Sabato e della dottoressa Milena Franchella, in rappresentanza della Lilt.

A dare corpo e anima all’incontro saranno le testimonianze dirette: la professoressa Maria Luisa Tozzi, la signora Serafina Raimondo e la dottoressa Rita Marcogliese condivideranno frammenti di vissuto, esperienze intime e riflessioni che parlano di quotidianità, paure, rabbia, solitudine, ma anche di resilienza e dignità.

Il cuore dell’incontro sarà proprio questo: spostare lo sguardo dall’altra parte, dove la malattia non è solo una diagnosi, ma un viaggio che coinvolge corpo, mente e relazioni. Dove ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio può fare la differenza.

A chiusura della serata, una frase simbolica racchiuderà il senso profondo dell’iniziativa:

Un invito a sentirsi parte, non spettatori. A riconoscere l’umanità che ci accomuna, anche nel dolore. A costruire, insieme, una comunità più consapevole e vicina.

Giuseppe Alabastro