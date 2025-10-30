Dermatologia, Asrem cerca medici: quattro incarichi e concorso pubblico

CAMPOBASSO. L’Asrem ha annunciato l’apertura di un avviso per l’assegnazione di quattro incarichi libero-professionali destinati a medici dermatologi. L’iniziativa nasce dall’esigenza di colmare la carenza di personale e prevede la partecipazione anche di medici in pensione e specializzandi, per assicurare la continuità dei servizi sul territorio.

La decisione segue le uscite dal servizio e i pensionamenti di diversi specialisti nel corso dell’anno, che hanno ridotto l’organico delle strutture dermatologiche regionali.

Inoltre, il Piano triennale del fabbisogno 2024-2026 non aveva previsto queste figure, creando un vuoto operativo che l’azienda sanitaria sta cercando di compensare con soluzioni temporanee.

Parallelamente, Asrem ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dermatologi, con l’obiettivo di rafforzare stabilmente il servizio nel medio periodo.

L’iniziativa punta a garantire l’accesso continuo ai servizi dermatologici, salvaguardando la qualità delle prestazioni e rispondendo alle necessità dei cittadini molisani.

AZ