Dialisi: il nuovo medico arriverà al Vietri a metà novembre, per adesso il servizio garantito al San Timoteo

TERMOLI. Una trentina di pazienti in più che dovranno usufruire del servizio dialisi all’ospedale San Timoteo per quasi un mese.

Da notizie apprese in ambito Asrem, siamo venuti a capo della vicenda che ha visto da martedì scorso sospeso il servizio alla casa della salute del Vietri di Larino, che inevitabilmente ha creato malumori e polemiche sollevate in ambito frentano.

Il ‘casus belli’ è dovuto al pensionamento di uno dei 3 medici che si occupavano di questo importante trattamento sanitario, i due nefrologi che restano in organico non riescono a coprire da soli i turni e per questo la direzione sanitaria ha scelto di dirottare i pazienti al San Timoteo, fino a quando non si ricomporrà il quadro dei nefrologi.

Il concorso per sostituire il medico andato in quiescenza è stato già espletato e la dottoressa che l’ha vinto entrerebbe in servizio a metà novembre, fino ad allora sarà necessario recarsi al nosocomio di viale San Francesco, a Termoli.

L’auspicio, dunque, a questo punto, è che l’integrazione della nefrologa avvenga nei tempi previsti, così da ripristinare la dialisi al Vietri, evitando la diaspora sulla costa, che oltre al disagio logistico, va a caricare anche il reparto del presidio ospedaliero termolese.

Emanuele Bracone