Difesa Grande, il quartiere riavrà il suo centro sociale: la storia di un progetto atteso da anni

TERMOLI. Dopo anni di attese, richieste e rinvii, il quartiere Difesa Grande di Termoli si prepara finalmente ad accogliere il nuovo Centro Sociale per Anziani, un presidio di aggregazione molto atteso da tutta la comunità. Con la Determinazione dirigenziale n. 88 del 15 ottobre 2025, firmata dal dirigente comunale Pasquale Magnati, il Comune ha approvato lo schema contrattuale per la locazione dell’immobile che ospiterà il centro, situato in via delle Querce n. 10.

Un percorso lungo quasi un anno

La storia del nuovo centro sociale affonda le sue radici nella fine del 2024, quando la Giunta comunale, con la delibera n. 345 del 4 dicembre, aveva dato mandato al settore Patrimonio di individuare un immobile idoneo a ospitare il Centro Anziani di Difesa Grande. Il provvedimento arrivava dopo mesi di segnalazioni e richieste da parte dei residenti e delle associazioni del quartiere, che lamentavano la mancanza di un punto di riferimento sociale e ricreativo.

Il primo avviso pubblico esplorativo per la ricerca di locali idonei, approvato con determina n. 3281 del 9 dicembre 2024, si era tuttavia chiuso senza alcuna proposta: nessun proprietario di immobili della zona aveva risposto entro la scadenza fissata al 23 dicembre. L’esito “deserto” dell’avviso aveva costretto il Comune a riaprire la procedura nei mesi successivi, determinando un inevitabile rallentamento.

La svolta nel 2025

Una prima disponibilità era comunque giunta, seppur fuori tempo massimo, dal signor F. L., proprietario di un locale in via delle Querce. L’offerta, inizialmente non valutabile per motivi procedurali, è stata successivamente presa in considerazione dal Comune, che ha quindi deciso di pubblicare un nuovo avviso nel luglio 2025 (determina n. 1686 del 18 luglio). Anche in quel caso, alla chiusura dei termini fissata per il 2 agosto, non erano pervenute altre proposte alternative.

A quel punto, verificata la rispondenza tecnica dell’immobile alle esigenze del progetto e ottenuti i pareri favorevoli — con alcune prescrizioni — dai settori competenti (Lavori Pubblici e Gestione del Territorio), il Comune ha dato il via libera definitivo.

Il contratto e le caratteristiche dell’immobile

L’immobile individuato si estende su 273 metri quadrati catastali, con una corte esterna di circa 300 metri, categoria C2, classe 2. È stato oggetto di una variazione catastale registrata il 13 ottobre 2025 e sarà sottoposto a lavori di adeguamento dei servizi igienici e del sistema di condizionamento prima dell’apertura al pubblico.

Il contratto di locazione avrà durata di sei anni, rinnovabile, con un canone mensile di 1.500 euro più spese condominiali. I pagamenti partiranno dal 1° dicembre 2025, data prevista per la consegna dei locali dopo i lavori. Le somme impegnate a bilancio, come riportato nella determina, coprono il periodo 2025–2031 per un totale di circa 110 mila euro, comprensive delle spese condominiali stimate.

Un punto di riferimento per la comunità

L’apertura del centro rappresenta una tappa importante per Difesa Grande, quartiere popoloso ma spesso percepito come periferico rispetto al cuore della città. Negli anni, le richieste di uno spazio sociale per gli anziani si erano moltiplicate, anche in seguito alla chiusura di precedenti sedi associative e alla difficoltà di trovare luoghi pubblici disponibili per attività ricreative e culturali.

Con il nuovo centro, l’amministrazione comunale intende rafforzare la rete dei servizi sociali decentrati, offrendo agli anziani un ambiente accogliente per incontrarsi, partecipare a laboratori, corsi e momenti di socializzazione. L’iniziativa rientra inoltre in una più ampia strategia di valorizzazione dei quartieri periferici e di promozione dell’invecchiamento attivo.

Le garanzie normative e le prospettive

Il provvedimento richiama esplicitamente le disposizioni del Codice del Terzo Settore (art. 71), che garantisce la compatibilità delle sedi associative con tutte le destinazioni urbanistiche omogenee, purché le attività non siano di tipo produttivo. Ciò consentirà al Centro Anziani di ospitare associazioni di promozione sociale, culturali e di volontariato, rendendolo un luogo polifunzionale e aperto al territorio.

“Il Centro Anziani di Difesa Grande – si legge nella determina – rientra tra i fabbricati strumentali a uso sociale, con finalità pubblica e di utilità collettiva”. L’atto, regolarmente sottoscritto con firma digitale e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune, sancisce così la conclusione di un iter complesso, ma finalmente giunto a compimento.

Verso l’apertura entro fine anno

I lavori interni dovrebbero concludersi entro novembre, per permettere l’attivazione delle attività già a partire dal mese di dicembre. Nei prossimi giorni è attesa anche la sottoscrizione ufficiale del contratto con il proprietario dell’immobile.

La città di Termoli si appresta così a restituire a uno dei suoi quartieri più popolosi un luogo di incontro e solidarietà, simbolo di una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno.