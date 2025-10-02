Disabili gravi e gravissimi, l’avviso pubblico dell’Ambito sociale di zona

TERMOLI. Il Comune di Termoli, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, ha approvato con determinazione dirigenziale n. 2233 del 30 settembre 2025 l’Avviso Pubblico per l’accesso ai servizi e agli interventi rivolti a persone in condizione di disabilità grave e gravissima, nell’ambito della III annualità del Programma Regionale per la Non Autosufficienza Fna 2022–2024.

L’iniziativa coinvolge tutti i 20 Comuni dell’Ats di Termoli e recepisce le disposizioni del Dpcm 3 ottobre 2022, della Legge 234/2021 e delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 131/2023 e n. 414/2023, in attuazione della nota regionale prot. n. 140338/2025.

L’Avviso Pubblico allegato alla determinazione definisce criteri, modalità e requisiti per l’accesso agli interventi previsti, tra cui assistenza domiciliare, contributi per caregiver familiari, percorsi di autonomia e inclusione sociale, e misure di sostegno personalizzate. Possono presentare domanda le persone in condizione di disabilità grave e gravissima residenti nei Comuni dell’Ambito, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Le istanze dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12 del 30 ottobre 2025, utilizzando la modulistica allegata e seguendo le indicazioni contenute nell’Avviso, pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Termoli.

Il Responsabile del procedimento è Antonio Russo, Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano dell’Ats.

L’Avviso mira a garantire l’attuazione uniforme dei servizi socio-assistenziali su tutto il territorio dell’Ambito, promuovendo l’inclusione e il sostegno alle persone non autosufficienti attraverso interventi mirati e coordinati.