Disinfestazione notturna sul territorio comunale

TERMOLI. Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre, il Comune di Termoli, in collaborazione con Rieco Sud, ha programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale, frazioni comprese.

L’operazione, finalizzata al contenimento della popolazione di insetti adulti, sarà effettuata negli ambienti e negli spazi esterni a destinazione pubblica, con l’impiego di personale specializzato dotato di dispositivi di protezione e attrezzature per la nebulizzazione.

L’intervento si svolgerà nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e garantire la massima efficacia del trattamento. Si raccomanda ai residenti di adottare alcune precauzioni: tenere chiuse porte e finestre, evitare di lasciare all’aperto alimenti, indumenti o animali domestici, e non sostare nelle aree interessate durante le operazioni.

L’iniziativa rientra nel piano stagionale di igiene ambientale promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e migliorare la vivibilità urbana.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Termoli e di Rieco Sud.